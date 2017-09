Géén wereldrecord voor Brugse bierproevers: "In Brugge was het wél gelukt"

Door: Mathias Mariën

Damme De Brugse autonome Bierproevers zijn er niet in geslaagd het wereldrecord bierklinken op hun naam te zetten. De organisatie hoopte op ruim 2.000 deelnemers, maar uiteindelijk kwamen er maar een 600-tal opdagen. "Het slechte weer van deze ochtend heeft ons parten gespeeld", zegt voorzitter Marc Vandepitte.

Om het record te breken moesten minimum 1.300 mensen het glas heffen en klinken. Het wereldrecord kwam dus nooit echt in het vizier. Volgens de organisatie was het in Brugge wél mogelijk geweest. "Dan hadden we waarschijnlijk het record makkelijk gehaald. Al zijn we iedereen hier in Damme heel dankbaar", aldus Vandepitte wijzend op de weigering van de Brugse burgemeester om het daar te laten plaatsvinden.



De 600 aanwezigen lieten het alvast niet aan hun hart komen en maakten er een onvergetelijke ochtend van.