VIDEO: Borsten vergroten via hypnose? Zo gaat het in zijn werk

MG

8/09/17 - 07u01

© Screenshot.

Goed nieuws voor vrouwen die stiekem een grotere cupmaat willen, maar zich niet aan de operatietafel willen wagen: het kan ook zónder siliconen. Althans als we hypnosetherapeut Jo De Rijck uit Heusden-Zolder mogen geloven. De man voert sinds kort borstvergrotingen uit via hypnose: een primeur in ons land.