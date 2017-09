Wie stal 14 levensechte sekspoppen uit showroom?

Jacques Hendriks

Breda Dat het een toevalskraak was, lijkt uitgesloten. De inbrekers die vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, inbraken bij Mytenga in de Nederlandse stad Breda, wisten heel goed wat ze wilden. De buit: veertien realdolls oftewel sekspoppen, plus dozen vol exclusieve Japanse seksspeeltjes.

"Maar ook ons koffiezetapparaat, een camera, alles hebben ze gestolen", aldus de gedupeerde eigenaar Niels van der Voort. De expert is langsgeweest en kwam uit op zeker 25.000 euro schade. Goedkoop zijn de poppen dan ook niet, tussen de 1.500 en 2.800 euro per stuk.



Van der Voort begon een jaar of tien geleden een handel in Japanse sextoys voor mannen. "Dat is daar de gewoonste zaak van de wereld." Begin dit jaar breidde Van der Voort met een compagnon zijn handel uit met levensechte poppen. Van zacht plastic, voorzien van 36 gewrichten en zo'n 30 kilo zwaar. "Ze worden in China gefabriceerd. Helemaal naar de voorkeur van de klant. Heupbreedte, de kleur van ogen, haar en huid, borstgrootte, een al dan niet uitneembare vagina, alles kan. De lengte van de poppen varieert van zo'n 1,45 tot 1,70 meter." Hij vertelt het alsof hij in een schoenenzaak staat, zo laconiek. "Ik zie het gewoon als het runnen van een bedrijf, ik had ook stoelen of gordijnen kunnen verkopen."



Maar blijkbaar is deze branche naast spannender ook lucratiever. Met zijn seksspeeltjes bestrijkt Van der Voort een markt in heel Europa. De poppen verkoopt hij nu nog voornamelijk in Nederland. Hij heeft al langer een magazijn in Etten-Leur, maar pas sinds dit voorjaar een showroom op een Bredaas industrieterrein. "De enige showroom in Nederland. Kunnen mensen niet alleen komen kijken, maar de poppen ook voelen. Dat is belangrijk, ze zijn van verrassend zacht materiaal."



Zijn klantenkring bestaat uitsluitend uit mannen, al komt soms een echtpaar naar de showroom. "Ik heb ook wel een paar mannelijke poppen in de opslag, maar daar is weinig vraag naar. Ik heb er nog niet één verkocht. Misschien omdat de gezichten te Aziatisch, te vrouwelijk zijn."



De poppen zijn op te halen of worden discreet per koerier bezorgd. De klanten zijn zeer divers, van 20 tot 60-plus en van dikke Audi-rijders tot mensen met een gekreukeld tweedehandsautootje. Soms is het ook een klant met een schrijnend persoonlijk verhaal. Een zieke echtgenote of langdurige eenzaamheid, bijvoorbeeld. Van der Voort zal dan ook de laatste zijn, die lacherig over zijn klanten doet. Vrouwonvriendelijk vindt hij zijn handelswaar zeker niet. "Je kunt erover discussiëren. Net als over de vraag of het vreemd gaan is als je het met een pop doet. Het is geen stereotiepe pornopop die ik verkoop."



De schrik van de inbraak zit er goed in bij Van der Voort. Reden om extra sloten en andere beveiliging aan te brengen. "Voor de inbrekers is dit dagelijks werk. Aan de camerabeelden is te zien dat ze snel klaar waren, het waren profs. Ik hoop dat ze gepakt worden, dat voorkomt een herhaling."



Op de camerabeelden is één van de daders zonder bivakmuts te zien, maar vooralsnog heeft de politie nog niemand aan kunnen houden. Dus of ze de poppen nog terugzien? "Eén pop was al besteld, lag klaar om bezorgd te worden. Die klant zal nog even geduld moeten hebben. De fabricage vergt ongeveer drie weken."



Het weerhoudt Niels van der Voort er niet van om door te gaan met zijn zaak. "We moeten noodgedwongen de officiële opening van de showroom uitstellen, maar die komt dit najaar nog. Alleen zetten we er in het vervolg minder poppen neer, dat is een les die we geleerd hebben."