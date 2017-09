Hoe een defecte wc een eerste date compleet in de soep laat draaien

Annabel van Gestel

6/09/17 - 08u34 Bron: BBC

Een wc die niet wil doorspoelen is vervelend. Het is nog vervelender als dit gebeurt tijdens een eerste date, bij de ander thuis, na een grote boodschap. Het overkwam een Britse vrouw en uit paniek gooide ze haar ontlasting het raam uit. De drol kwam echter vast te zitten tussen twee ramen. Ze besloot er zelf achteraan te gaan en kwam tot overmaat van ramp zelf vast te zitten.

Liam Smith, een student in het Britse Bristol, had een meisje dat hij had ontmoet via de dating-app Tinder bij hem thuis uitgenodigd. Hij vertelt tegen de BBC dat de vrouw na een toiletbezoek met een paniekerige blik in haar ogen terugkwam en vervolgens zei dat haar drol vast was komen te zitten tussen de ramen.



Brandweer

Smith wilde een hamer pakken om het raam kapot te slaan, maar zij koos ervoor om head first tussen de twee ramen, waarvan één slechts gedeeltelijk open kon, te klimmen. Snel bleek dat dit een onfortuinlijke keuze was, want ze kwam vast te zitten en de brandweer moest eraan te pas komen om haar te bevrijden.



Het bizarre verhaal kwam aan het licht nadat Smith een crowdfundingsactie was gestart om geld in te zamelen voor zijn vernielde raam. "Ik klaag niet, de brandweermannen deden wat ze moesten doen, maar een nieuw raam kost meer dan 300 pond (328 euro, red.). Dat is een forse aanslag op mijn maandelijkse budget."



De vrouw heeft geen verwondingen opgelopen bij het avontuur, maar een vervolgdate zat er niet in.