En dan sluit de pakjesbezorger je plots op in je eigen huis

Door: Leon van Wijk

5/09/17 - 21u44 Bron: AD.nl

© Twitter.

Een pakketbezorger in het Amerikaanse Dublin heeft een nietsvermoedende man opgesloten in zijn eigen huis. De UPS-koerier plaatste een langwerpig pakket net onder de deurklink van Jessie Lawrence, die zijn flatwoning daardoor naar eigen zeggen niet meer uit kon.

Jessie moest uiteindelijk een opzichter bellen om hem te bevrijden. Eenmaal buiten plaatste de Amerikaan het pakket terug onder de deurklink om een foto te maken. Die deelde hij op Twitter met bezorgbedrijf UPS. "Jullie bezorger heeft dit onder de klink gezet en ons opgesloten'', schreef hij erbij. Het bericht kreeg in korte tijd bijna 60.000 retweets en ruim 154.400 likes.



Het bedrijf kwam met een standaardreactie, zo lijkt het. "Het spijt ons. We helpen je graag verder. Stuur ons in een bericht de details over je probleem.'' Het is niet duidelijk of de organisatie daarna contact heeft gehad met Lawrence. UPS wilde tegenover de Daily Mail niet reageren.