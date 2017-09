Lijkwagen verliest kist met dode

SPS

Een lijkwagen heeft in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tijdens een rit een kist met de dode er nog in verloren. Dat gebeurde omdat de achterklep van de auto door een defect niet goed was gesloten.



De kist gleed uit de auto op het asfalt en brak in stukken, deelde de ondernemer mee. Het stoffelijk overschot kwam zo op straat terecht. De chauffeur van de lijkwagen had gelukkig direct door wat er gebeurde. Hij legde het lijk in een lege kist die ook in de wagen stond.



Volgens het bedrijf bleef het lijk intact door de val. De nabestaanden zijn van het ongeval op de hoogte gesteld. De eigenaar vertelde dat zijn bedrijf jaarlijks 30.000 ritten met doden maakt, maar dat zoiets niet eerder is voorgekomen.