Vlaams naaktmodel bracht nachtje in Egyptische cel door: "Sommigen lagen bewusteloos op de grond"

Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen heeft in april met een vriend een nachtje in een Egyptische cel doorgebracht. De twee hadden er naaktshoots gedaan in piramides en tempels. "Ik wist wel dat de gevangenissen er wat anders waren dan in België, maar dit had ik niet verwacht", schrijft Papen op haar blog.

"De afgelopen twee jaar heb ik wild en vrij rondgelopen in zeker 50 landen", begint Marissa Papen haar verhaal. "Zelden raakte ik verzeild in hachelijke situaties. Tot april van dit jaar, in Egypte." Papen, twee jaar geleden uitgeroepen tot mooiste vrouw op Instagram, sprak in Caïro af met Jesse Walker, die vanuit Australië kwam ingevlogen. Eigenlijk waren ze op weg naar Ethiopië, maar Jesse was helemaal begeesterd door het oude Egypte: "Hij wou een fotografisch verhaal maken over hoe Egypte er zou uitgezien hebben voordat de Nijl was opgedroogd." Het duo was zich naar eigen zeggen wel degelijk bewust van de culturele, politieke en religieuze verschillen tussen Egypte en het westen, maar een en ander liep toch anders dan gedacht.



Marisa en Jesse logeerden in een hotel met zicht op de piramides. Marisa ging in een lang kleed en met een bijpassende sjaal om haar hoofd een kijkje nemen. Onderweg voelde ze zich nog altijd begluurd. Er was ook veel volk op de been omdat de Egyptenaren een vakantieweekend hadden. Toch vonden ze een rustigere plek, waar ze een jonge bewaker konden omkopen om binnen aan hun naaktshoot te beginnen. Maar plots doken er twee mannen op. "Helemaal wakker was ik, als door een koude douche om 5 uur 's ochtends", schrijft Papen. "We probeerden hen uit te leggen dat we kunst aan het maken waren met het grootste respect voor de Egyptische cultuur, maar ze zagen geen enkel verband tussen naaktheid en kunst. In hun ogen was dit porno of zo." Uiteindelijk haalden ze opnieuw twintig dollar boven en kwamen ze er zo zonder politie vanaf. Ze gingen vanaf dan twee keer per dag terug naar de piramides, samen met een reisgids. Lees ook Sterrenchef The Jane bereidt heerlijke hapjes op bekend Limburgs naaktmodel

