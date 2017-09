Na twee miskramen is zwangere imkervrouw trots op buik vol honingbijen

Barbara de Jong

4/09/17

De Amerikaanse imkervrouw Emily Mueller uit Ohio is dol op haar bijen en iedereen mag dat weten. Ze begon bijen te houden na haar tweede miskraam om de zinnen te verzetten. Inmiddels is haar liefde voor de insecten zo diep geworteld dat zij ook haar zwangerschap wilde delen met haar bijenvolk. Een bijzondere fotoreportage is het resultaat.

Honingbijen zijn zo belangrijk voor mij dat ik ze bij mijn zwangerschap wilde betrekken Emily Mueller

Voor de insecten was een prominente rol weggelegd bij de professionele fotoreportage van haar dikke buik. "Ik wist dat deze baby in mijn buik de laatste was dat ik zou krijgen. Hiervoor had ik drie miskramen achter de rug", vertelt Mueller aan Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse media.



Mueller was al bekend met de bijenbaard, waarbij de insecten op een gezicht gaan zitten en een baard vormen. "Het leek mij een fantastische ervaring om met deze tedere dieren gefotografeerd te worden terwijl ze op mijn buik zitten. De plek die ik koester voor ieder kind dat erin groeide."



De unieke foto's zijn genomen door Kendrah Damis die nog grapte dat ze 5 dollar moet rekenen voor elke keer dat ze zou worden gestoken. "Ik was best nerveus  met zoveel bijen rond mijn hoofd. Maar Emily en haar familie waren zo relaxed. Toen kon ik ook ontspannen."