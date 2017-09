Matilda (7) vindt 'zwaard Excalibur' van koning Arthur in legendarisch Engels meer

Barbara de Jong

4/09/17 - 19u39 Bron: AD.nl

De 7-jarige Matilda Jones deed een bijzondere vondst in een meertje in het Engelse Cornwall. Tijdens een roeitocht met haar vader vond ze een zwaard. Volgens de legende zou dit zomaar hét zwaard Excalibur van koning Arthur kunnen zijn én zou Matilda dus de nieuwe koningin van Engeland worden. Jammer voor de vindster: het gaat waarschijnlijk om een achtergelaten filmzwaard.

Met haar vader was het Engelse meisje een middagje roeien in het Dozmary Pool. Dit meer is wereldberoemd vanwege de vele legendes en verhalen. Zo zou koning Arthur op dit water het zwaard Excalibur hebben gekregen van de Vrouwe van het Meer (Lady of the Lake). En wat wil nu het toeval: Matilda ziet ineens een metalen voorwerp op de bodem liggen, melden Britse media. Vader Paul - die toevallig net een aantal legendes vertelde - dacht dat het een stuk van een hek was.

Geluk en kracht

Maar toen ze het voorwerp uit het water haalden, bleek het niets minder dan een zwaard. "Het was 1,2 meter lang. Precies de lengte van Mathilda", zegt vader Paul.



Volgens de overlevering is de eigenaar van het zwaard de ware koning of koningin van Engeland. De mythische figuur Vrouwe van het Meer gaf koning Arthur het zwaard dat hem geluk en kracht moest brengen. Nadat hij het verloor in de slag om Camlann raakte Arthur dodelijk gewond. Na zijn dood gooide een ridder het zwaard in het meer. Maar voordat het zwaard het water raakte, werd het gepakt door een vrouwenhand uit het water. De Vrouwe van het Meer zou het zwaard in het water verborgen houden tot er iemand is die waardig genoeg is om de Britse troon te bestijgen.



Jammer voor Matilda, maar een koninklijk leventje op Buckingham Palace zit er niet in. Vader Paul schat dat het zwaard zo'n twintig tot dertig jaar oud is en waarschijnlijk is achtergelaten na filmopnames bij het meer. Matilda heeft het zwaard in elk geval mee naar huis genomen als mooi aandenken aan een memorabele dag.