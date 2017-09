Man ontsnapt aan beveiligers en springt het vuur in op Burning Man

Bewerkt door: redactie

4/09/17 - 03u30 Bron: AP

Een brandweerman probeert de man nog tegen te houden. © reuters.

Tijdens het populaire festival Burning Man in de Amerikaanse staat Nevada is een man om het leven gekomen, nadat hij het vuur was ingerend. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat melden Amerikaanse media.

De brandweerman rechts kon niet voorkomen dat de man (links) de vlammen insprong. © reuters.

Het jaarlijkse evenement in de woestijn, waar negen dagen lang dagelijks ruim 70.000 mensen samenkomen, wordt traditioneel afgesloten met het verbranden van de 'Wicker Man', een grote houten pop in het midden van het festivalterrein.



Toen de pop in lichterlaaie stond, rende een van de festivalgangers, de 41-jarige Aaron Joel Mitchell, langs diverse beveiligers en sprong erin. Brandweermannen wisten de man nog uit het vuur te halen. Met een traumahelikopter werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, maar de poging hem te redden was tevergeefs.



Geen alcohol

Hoe de man tot zijn daad is gekomen, wordt nog onderzocht. Er is geen alcohol in zijn bloed gemeten, maar mogelijk was hij onder invloed van drugs. De resultaten van die testen zijn nog niet bekend. "We weten nog niet of hij bewust de vlammen is ingerend of dat hij onder invloed van drugs was'', bevestigt Jerry Allen van de politie van Nevada tegenover persbureau AP.



Volgens Allen is het de eerste keer in 15 jaar dat er iemand door het cordon aan beveiligers wist te glippen.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.