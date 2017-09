Schol! Duitser verbreekt eigen record bierpul dragen

TT

3/09/17 - 22u36 Bron: Bayerische Rundfunk

© ap.

Duitsland De Duitsers keken vandaag niet alleen uit naar het verkiezingsdebat tussen Angela Merkel en Martin Schulz, maar ook naar een straffe wereldrecordpoging. Een typisch Duitse, overigens. Oliver Strümpfel slaagde er in zijn eigen record aan diggelen te slaan en 29 bierpullen van een liter in één keer te dragen.

© ap.

40 meter moest de Duitser op de Gillamoos-jaarmarkt in Beieren afleggen met de bierpullen. 1.500 toeschouwers juichten de ambtenaar bij het ministerie van Financiën toe toen hij aan de start verscheen met 31 pullen, goed voor een gewicht van meer dan 71 kilogram.



Uiteindelijk lukte het Strümpfel 29 bierkroezen helemaal aan de overkant te krijgen: één glas sneuvelde onderweg, uit een ander ging te veel gerstennat verloren om nog mee te tellen.



Strümpfel breekt zo zijn eigen record van 25 bierpullen, dat tot nu toe in het Guinness Book of Records was opgenomen.



De Duitser heeft ondertussen al zijn zinnen gezet op de 'magische grens' van 30 pullen. "Ik weet dat ik het kan, volgend jaar probeer ik opnieuw", zo liet hij optekenen. Naar verluidt is het moeilijkste deel van de proef het bier veilig opnieuw op tafel te zetten.