Boze cafébaas giet pannenkoekenbeslag over belastingsinspecteurs

2/09/17 - 14u22

© thinkstock.

Griekenland De uitbater van een cafetaria op het Griekse eiland Lefkada werd vrijdag zo kwaad bij een controle van de Griekse belastingdienst dat hij twee inspecteurs overgoot met pannenkoekenbeslag. Dat zei het hoofd van de Griekse belastingdienst, Giorgos Pitsilis, op de Griekse radio.

De cafetaria-uitbater, die inmiddels is gearresteerd, wilde met zijn actie protesteren tegen de in zijn ogen niet-aflatende controles door de belastingdienst. "Er zijn mensen die geloven dat ze weg kunnen komen met scheldpartijen, handtastelijkheden en andere aanvallen'', zei Pitsilis. "We laten ons niet intimideren'', voegde hij daaraan toe.



De Griekse overheid probeert met controles de belastingmoraal van burgers en bedrijven te verbeteren. Vooral het sjoemelen met de btw-afdracht door ondernemers is in het Zuid-Europese land een wijdverbreide praktijk.



Duitse wetenschappers denken dat de omvang van de schaduweconomie van Griekenland ruim een vijfde van het bruto binnenlands product van het land bedraagt.