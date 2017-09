Zes jaar geleden was deze achtjarige een kettingrokende peuter: "Rook alsjeblieft niet"

Renske Baars

1/09/17

Nog voor zijn tweede levensjaar had de kleine Ardi Rizal uit Indonesië zijn eerste sigaret opgestoken. Niet veel later was hij een verstokte roker die dagelijks een paar pakjes per dag rookte. Wereldwijd werd er schande over gesproken. Zes jaar later gaat het een stuk beter met de gezondheid van Ardi. Niet alleen zijn sigarettenverslaving, maar ook zijn verslaving aan junkfood is over.

Hij woont in een klein dorpje dat omringd wordt door boerenland en plantages in het zuiden van Sumatra. Voor zijn acht jaar heeft Ardi Rizal (ook wel Aldi Suganda genoemd) al best wat meegemaakt. Want een reportage waarin de toen tweejarige dikke Ardi al rokend werd gespot, achtervolgt hem al jaren.



Zes jaar terug was hij een kleine kettingroker die meerdere pakjes per dag weg rookte. Om daar vanaf te komen, was ook voor een jong kind niet gemakkelijk. "Het was heel zwaar voor me om te stoppen. Als ik niet rook, smaakt mijn mond zuur en voelt mijn hoofd duizelig aan.''



Zijn moeder Diana werkt op de lokale markt, waar Ardi zijn verslaving opdeed. "Hij zag anderen roken en deed hen gewoon na. Ik had strenger moeten zijn, maar als ik hem geen sigaret gaf, bonkte hij met zijn hoofd op de grond'', legt ze uit. "Ik durfde er niks aan te veranderen. Ik was bang dat hij dood zou gaan.''



