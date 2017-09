KFC China heeft een nieuwe betaalmethode: gewoon glimlachen

Bewerkt door: aja

Een filiaal van Kentucky Friend Chicken (KFC) in de oostelijke Chinese stad Hangzhou heeft een nieuwe betaalmethode. Wat je nodig hebt? Een stralende glimlach.

De betaalmethode is momenteel mogelijk in het nieuwe filiaal van de fastfoodketen in Hangzhou. KPRO is een onderdeel van KFC en is een nieuw soort restaurant dat klanten wil laten genieten van gezond en vers eten.



Klanten van het KPRO restaurant kunnen nu 'Smile to Pay' gebruiken, een gezichtsherkenningssysteem waarbij je moet glimlachen naar een scherm om de rekening te betalen. Daarnaast moet je ook jouw telefoonnummer ingeven, dit om misbruik te voorkomen.



Wil je liever niet gefotografeerd worden, dan kan je nog altijd betalen met jouw telefoon door de QR-code te scannen.