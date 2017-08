Truck rijdt zich vast onder sponsortoren: liefst 4 brandweerkorpsen ter plaatse

Jelle Houwen

29/08/17

© Jelle Houwen.

Een gemeentearbeider van de West-Vlaamse gemeente Koekelare heeft rond het middaguur een vervelend moment beleefd toen hij zich met zijn truck vastreed onder een stelling op het Sint-Maartensplein.

De man had een lading hekken opgehaald maar had niet gezien dat zijn kraanarm in de laadbak niet volledig dichtgeplooid was. Hij vertrok, maar reed zich vast onder de brug van een stelling over de weg. Die vier meter hoge stelling wordt gebruikt als sponsortoren voor de kermis in Koekelare volgende week.



De onderdelen van de brug op de stelling schoven door elkaar en bogen door, waardoor de truck vast kwam te zitten. Omdat het net wekelijkse marktdag was, werd het tafereel bekeken door honderden kijklustigen. Om de truck los te krijgen moet de stelling deels gemonteerd worden. Daardoor zijn liefst 4 brandweerkorpsen met materiaal ter plaatse: Koekelare, Kortemark, Leke en Diksmuide.



De stelling moet een voor een uit elkaar worden gehaald en zal niet meer teruggeplaatst worden, om risico van scheuren in het ijzer te vermijden. Die klus zal echter nog enkele uren in beslag nemen.