Bizar wezen ontdekt in Taiwan: "Het lijkt op een alien die op de aarde verdwaald is"

29/08/17 - 10u58 Bron: The Sun, Express

Het bizarre wezen. © Viralpress.

video Omstaanders waren met verstomming geslagen toen ze plots een onbekend wezen opmerkten in de straten van Taiwan. Het beestje bewoog zich op een wel erg merkwaardige manier verder tussen de rotsen en kon niet meteen geïdentificeerd worden. Overal op internet duiken theorieën op over wat het zou kunnen zijn.

Huan Meilan zag het wezen vandaag tussen de rotsen kronkelen en maakte meteen een video. Ze zei dat ze "in shock" was en "nooit eerder zoiets gezien" had in haar leven. "Ik vond het op de grond en het trok meteen mijn aandacht. Het was zo vreemd en omstaanders bedachten allerlei verklaringen van wat het zou kunnen zijn, maar ik wil graag weten wat het écht is." Om een antwoord op haar vraag te kunnen vinden, postte Meilan het filmpje online.



De video werd intussen massaal gedeeld op internet, waardoor er overal theorieën opduiken over wat er mogelijk te zien is op de beelden. Vele kijkers suggereren dat het enkele paardenhaarwormen zijn die in elkaar verstrengeld zijn geraakt. Anderen denken dan weer dat het om een mutatie gaat. Er wordt zelfs beweerd dat het wezen een alien zou kunnen zijn.



"Het zou een nieuwe diersoort kunnen zijn die ontstaan is door genetische mutatie. Het is een beetje vreemd om naar te kijken, het lijkt op een alien die op de aarde verdwaald is", aldus een van de vele reacties.