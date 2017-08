Duitser met 36 doses cannabis op Tomorrowland: "Ben geen dealer, kocht ze op festival"

Bewerkt door: mvdb

Tomorrowland 2017. © belga.

Rechtbank Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twee mannen veroordeeld die afgelopen zomer betrapt werden op het dealen van drugs op dancefestivals. De ene kreeg vijftien maanden cel met uitstel. De andere een autonome probatiestraf voor een periode van twee jaar.

Summerfestival 2017. © De Freine.

Op 21 juli werd Jurgen H. (28) uit Duitsland betrapt op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Hij was in het bezit van 23 verpakkingen cannabis, drie dosissen cocaïne en 585 euro. In zijn tent lagen nog 13 zakjes met cannabis, één met MDMA en 56 euro. In zijn gsm werden meerdere drugsgerelateerde berichten aangetroffen.



Jurgen H. zei dat hij de drugs gekocht had op het festival en ontkende dat hij een dealer was. De rechtbank geloofde die uitleg niet. Hij kreeg een gevangenisstraf met uitstel opgelegd. De in beslag genomen drugs, geldbedragen en gsm's werden verbeurd verklaard.



Zo'n drie weken eerder was Felix D. (24) uit Zemst tegen de lamp gelopen op het Summerfestival in Antwerpen. Hij had op 1 juli enkele verpakkingen met cocaïne en MDMA en 189 XTC-tabletten op zak, alsook 70 euro. Bij een huiszoeking werd nog meer cocaïne aangetroffen.



Zelf gebruiker

De twintiger bekende de verkoop en zei dat hij zelf ook gebruikte. De rechtbank legde hem een autonome probatiestraf op. Hij zal gedurende twee jaar een aantal voorwaarden moeten naleven die onder meer betrekking hebben op zijn drugsproblematiek. Als hij zich daar niet aan houdt, vliegt hij achttien maanden achter de tralies.