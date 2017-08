Noorse brandweervrouw zet Instagram in vuur en vlam

© Instagram.

Gunn Narten is haar naam. De dertigjarige Noorse uit Stavanger is sinds haar negentiende brandweervrouw. Op Instagram heeft ze maar liefst 122.000 volgers. Liefhebbers van vrouwelijk schoon begrijpen al snel waarom.

De beeldmooie Gunn Narten post geregeld foto's van zichzelf op Instagram, ook in verband met haar werk bij de brandweer. Ze showt graag haar prachtige lichaam, dat getraind is en waarvan haar volgers de lof bezingen. Het hoeft niet te verbazen dat Narten naast haar job als brandweervrouw ook als fitnesstrainer werkt én soms modellenwerk doet.



Op Instagram lost ze bekoorlijke plaatjes, waarvoor ze ook nog eens kan kiezen tussen het vele wonderbaarlijke natuurschoon dat Noorwegen rijk is.



Maar Naren heeft nog een andere boodschap: ze wil met haar posts meer vrouwen naar het brandweergild lokken. In 2011 was amper 3,7 procent van de Noorse brandweerlieden een vrouw. "Het maakt niet uit of je man of vrouw bent", zei ze aan Sputnik daarover. "De job vraagt veel meer dan ruwe kracht. Hoe je een probleem oplost, hoe je in een team werkt en hoe te improviseren".