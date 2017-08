Houdt deze man op een muurschildering uit 1937 een smartphone vast?

lva

Op een muurschildering in een postkantoor in Springfield in de Amerikaanse staat Massachusetts lijkt een inheemse Amerikaan te staren op een smartphone, hoewel het schilderij dateert van 70 jaar voor de komst van de iPhone.

Het kunstwerk "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield" uit 1937 van de Italiaanse kunstenaar Umberto Romano toont de stichter van de stad Springfield, William Pynchon, geboren in het jaar 1590, omringd door inheemse Amerikanen.



De inheemse man rechts onderaan de schildering heeft veren in zijn haar, draagt een witte lendendoek en heeft een object vast dat lijkt op een iPhone.



Sommigen zien in het kunstwerk het bewijs dat mensen in de tijd kunnen reizen. Een meer waarschijnlijke verklaring geeft de geschiedkundige Daniel Crown, die denkt dat het mysterieuze object een spiegel is.



De schildering toont een fascinatie voor de "noble savage", "de edele wilde", een vaak voorkomend thema in de kunst. "Gezien het onderwerp, namelijk de stichting van de stad Springfield, wou Romano waarschijnlijk, op een manier die de zaken zeer reducerend voorstelt, laten zien hoe de moderniteit werd ingevoerd in een nieuwsgierige traditionele gemeenschap, die meteen in de ban was van de glimmende objecten die Pynchon had meegebracht", zei Crown. Een andere mogelijkheid is dat de man een religieuze tekst vasthoudt.