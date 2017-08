Door: redactie

Terwijl orkaan Harvey over de Verenigde Staten raast, kunnen camera's op het Internationaal Ruimtestation (ISS) indrukwekkende beelden maken. Op de beelden zie je duidelijk het oog van de orkaan. Harvey is de krachtigste orkaan van de voorbije tien jaar. Hij is wel niet zo groot, met een doorsnede van 'slechts' 450 kilometer.