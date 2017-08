Oma ontroostbaar omdat toyboy (27) geen visum krijgt: "Ik wist meteen dat we soulmates zijn"

SVG

De 72-jarige Angela Nwachukwu met haar 27-jarige man CJ. © HotSpot.

Bizar Een oma uit Dorset (Engeland) werd halsoverkop verliefd op een man die ze op Facebook had leren kennen. Nog geen twee maanden na het eerste berichtje vloog ze naar Afrika om met de man te kunnen trouwen. Terug in Engeland bleek de vreugde echter van korte duur: de man kreeg geen visum om bij haar te kunnen zijn.

Angela Nwachukwu leerde de 27-jarige CJ kennen in 2015 via Facebook. "Ik zag dat een jonge, knappe man me een vriendschapsverzoek gestuurd had en kon mijn geluk niet op", aldus de gepensioneerde vrouw, die zes maanden single was toen ze het bericht van CJ kreeg.



"Ik vroeg me wel af waarom hij me had toegevoegd, maar ik accepteerde het verzoek en hij stuurde me meteen een bericht om te zeggen dat hij mijn profielfoto zo mooi vond." Het duurde niet lang voordat ze verliefd op hem werd. "We hebben uren gepraat, over onze families, onze hobby's... Het leek alsof we elkaar al jaren kenden." Lees ook Digitale onsterfelijkheid: binnenkort kunnen we online blijven leven na de dood

CJ is zes jaar ouder dan Angela's oudste kleinkind. © HotSpot.

Huwelijksaanzoek In het begin dachten de zonen van Angela dat ze voor de gek gehouden werd, dus onderzochten ze CJ's sociale media pagina's op zoek naar aanwijzingen. Ze vonden echter niets verdacht en moesten besluiten dat CJ echt was en zijn liefde voor Angela oprecht was. De familie was dan ook in de wolken toen CJ een maand later een huwelijksaanzoek deed via een videogesprek. "Ik kon mijn geluk niet op toen hij me plots ten huwelijk vroeg", zegt Angela. "Er is zoveel chemie tussen ons, ik wist meteen dat we soulmates waren."



Angela boekte meteen een vlucht naar Nigeria en kocht een blauwe jurk om in te trouwen, terwijl CJ de ringen kocht. "We wilden wachten tot onze huwelijksnacht voordat we onze relatie zouden consumeren, maar toen we elkaar zagen konden we niet van elkaar afblijven!" Het gelukkige koppel op hun trouwdag. © HotSpot.