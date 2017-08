Spectaculaire crash: truck met open laadbak ramt signalisatie boven snelweg

Joeri Vlemings

25/08/17 - 14u02 25/08/17 - 14u02

© screenshot.

video Een vrachtwagen met open laadbak heeft gisteren op spectaculaire wijze de verkeerssignalisatie boven de East Loop (de ring) in Houston in de staat Texas geramd. Carlos Escobedo was daar op dat moment ook met zijn vader en zij filmden de crash. De twee hadden eerst nog geprobeerd de trucker te waarschuwen voor het onvermijdelijke, maar tevergeefs.