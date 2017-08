Politie op zoek naar eigenaar van gestolen... speelgoedtreintje en kleurpotloodjes

Jelle Houwen

25/08/17

De politiezone Spoorkin (Alveringem, Lo-Reninge, Veurne) heeft een opvallend opsporingsbericht op haar Facebookpagina gezet. Daarin zijn ze op zoek naar de eigenaar van een Märklin speelgoedtrein en een houten doos vol kleurpotloodjes. Volgens de politie zijn de spullen zeker gestolen en willen ze de eigenaar vinden.

"Het treintje en de kleurpotloden zaten in een kartonnen doos die woensdagochtend teruggevonden werd achter een hek en een haag, alsof het in de haast vlug werd weggegooid", zegt korpschef Devid Camerlynck.



"Dat gebeurde in de Vaartstraat in Lo. De bewoner bracht ze daarna binnen in het wijkkantoor. We gaan er vanuit dat ze zeker gestolen zijn, gelet op de wijze waarop ze achtergelaten werden. Het lijkt een bagatel, maar het gaat om een speelgoedtreintje van Märklin en een doos vol kleurpotloden van een duur merk, die vaak in basisscholen wordt gebruikt. Alles samen is de waarde toch al gauw enkele honderden euro's. En dus willen we ze terugbrengen naar de eigenaar, en de diefstal helpen oplossen."



De eigenaar die de spullen terug wil moet wel kunnen bewijzen dat hij of zij de rechtmatige eigenaar is.