Mavis wint gigantische jackpot van 642 miljoen euro: "Ik heb mijn baas al gezegd dat ik niet meer kom"

Feest ten huize Mavis Wanczyk: de 53-jarige vrouw uit Massachusetts heeft maar liefst 758,7 miljoen dollar (een slordige 642 miljoen euro; nvdr) gewonnen met de Powerball. Daarmee veroverde ze de grootste individuele geldprijs ooit in de Amerikaanse loterijgeschiedenis. "Ik heb mijn baas al gebeld om te zeggen dat ik niet meer kom", straalde de ziekenhuismedewerkster tijdens een druk bijgewoonde persconferentie. In januari 2016 ging de pot van 1,3 miljard dollar eruit, maar dat enorme bedrag moest toen verdeeld worden onder drie winnaars.

Wat haar bezielt om er zo openlijk mee te pronken? "Ik heb nooit overwogen om anoniem te blijven", klonk het. "Ik wilde dit zo snel mogelijk achter de rug hebben, dan zal iedereen me wel gerust laten. Op de weg hiernaartoe kon ik het nog altijd niet geloven. Ik heb schrik wat de toekomst zal brengen, maar ik zal het wel redden. Ik wil gewoon mezelf blijven en op mijn gemak kunnen overwegen wat ik ermee ga doen." Wat er vanavond dan nog op het programma stond? "Mij in mijn bed verstoppen", lachte Mavis.



De vrouw ontdekte gisteravond dat ze gewonnen had, meteen na haar shift in het hospitaal van Springfield. "Ik had het over die enorme jackpot met mijn vriend en collega Rob. Dat geluk is nooit voor mij weggelegd, dacht ik nog. Maar dan begon hij de nummers voor te lezen, met het gekende resultaat."



Verjaardagen van familieleden

Achter het stuur kruipen lukte haar op dat moment nog amper. "Hij is me gevolgd, kwestie van zeker te zijn dat ik veilig thuis raakte."



Mavis kocht haar lot in Chicopee pas enkele uren voor de trekking. De winnende cijfers en getallen ontleende ze aan verjaardagen van familieleden en datums van gedenkwaardige gebeurtenissen in haar omgeving.



32 jaar trouwe dienst

Op de persconferentie werd de kersverse miljonaire vergezeld door haar moeder en zussen. Zelf heeft ze nog een 31-jarige dochter en 26-jarige zoon. "Vroeger was ik niet de rijkste persoon ter wereld, maar ook niet de armste. Ik kwam rond met wat ik had. Het plan was om binnen twaalf jaar op pensioen te gaan, maar dat zal nu wat vroeger lukken." Hoe zou u zelf zijn, na 32 jaar trouwe dienst in hetzelfde ziekenhuis?



Kleine domper wel: Mavis koos om het volledige bedrag meteen te incasseren, waardoor er na aftrek van belastingen nog 'slechts' 340 miljoen dollar zal overblijven. Volgens de regels heeft iemand alleen recht op het hele bedrag als hij/zij de uitbetaling over vele jaren spreidt.