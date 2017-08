Man die na een relatie van 3 jaar verdwijnt, ontdekt dat zijn ex zijn bazin wordt

Door: ESA

24/08/17 - 15u28

Ter illustratie © thinkstock.

Na een relatie van drie jaar, verdween een man ineens uit het leven van zijn ex. Toen zijn ex Sylvia op vakantie was bij haar familie, pakte hij zijn boeltje en vertrok naar het buitenland zonder een briefje achter te laten. Tien jaar later komt hij te weten dat zijn Sylvia zijn nieuwe bazin wordt. Dat staat te lezen op adviesblog Ask A Manager, waar voormalige manager Alison Green vragen van schrijvers beantwoordt.

De anonieme man en Sylvia hadden verschillende verwachtingen over het verdere verloop van de relatie: zij wilde serieuzer worden, maar hij was niet klaar om zich zo jong al aan één persoon te binden. Hij "wou geen 'break-up drama'", dus nadat ze twee jaar hadden samengewoond, nam hij zijn spullen en vertrok toen zij op vakantie was bij haar familie. Hij verbrak alle contact en ging in het buitenland werken.



Ondertussen zijn we tien jaar verder en werkt de man als wiskundeleraar in een internationale school. De huidige directeur vertrekt, en wordt vervangen door... zijn ex. In het land waar hij nu woont zijn er geen andere internationale scholen, dus een andere job vinden is geen optie en is het moeilijk zijn om op korte termijn een andere job te vinden.



Om de zaak erger te maken: de expats in zijn stad vormen een hechte gemeenschap. De medewerkers van de school zien elkaar ook buiten de werkuren, wat zou betekenen dat hij Sylvia ook buiten de school regelmatig zou tegenkomen.



Emotionele verwoesting

Alison adviseerde de man om zijn ex op voorhand te contacteren en zich te verontschuldigen, aangezien het voor Sylvia waarschijnlijk een schok zou zijn om hem ineens op haar eerste werkdag te zien. Maar ze is er niet zeker van of de situatie oplosbaar is.



"Als je haar had 'geghost' na een maand te daten, zou het gewoon grof zijn geweest maar zou de situatie nog op te lossen zijn," schrijft Alison. "Iemand ghosten nadat je kort gedatet hebt is meestal geen emotionele pijniging. Maar jullie waren samen voor drie jaar, en jullie leefden samen! En dan vertrek je zonder een woord te zeggen? Dat is serieuze emotionele verwoesting dat je daar hebt aangericht."



Boontje komt om zijn loontje

De reacties op wat de man heeft gedaan zijn niet mild. Veel mensen vinden de huidige situatie waarin hij zich bevindt, karma is. Maar er zijn ook een paar mensen die zijn moed om eerlijk te zijn appreciëren en hem een hart onder de riem steken.