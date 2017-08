Kleuter mag niet naar school omdat moeder zijn haar niet wil laten knippen

Bonne Kerstens

video De vierjarige Jabez Oates uit het Texaanse Barbers Hill is gezegend met een grote bos haar. De lengte van zijn haar voldoet alleen niet aan de huisregels van zijn nieuwe basisschool. Het jongetje, dat zelf geen benul heeft van zijn kapsel, mag daarom niet meer naar school. Zijn moeder vertikt het namelijk om hem naar de kapper te sturen.

Moeder Jessica. © Fox 5. Volgens moeder Jessica hoort het lange haar van Jabez 'bij zijn identiteit'. Jabez is volgens haar een ontzettend slim jongetje, dat je omver blaast en vol zit met energie. En zijn kapsel past daar volgens zijn moeder perfect bij. De vierjarige Texaan is zolang hij leeft nog nooit naar de kapper geweest, en dat wil zijn moeder voorlopig graag zo houden.



De basisschool van Jabez is minder te spreken over de weelderige lokken van het ventje. Volgens de schoolregels dienen kinderen namelijk netjes geknipt op school te komen, en mag het haar van jongetjes niet langer zijn dan de wenkbrauwen, de oren of tot de kraag van het shirt.



Meisjes moeten het haar vast dragen, en voor jongetjes is een paardenstaart niet toegestaan. Volgens de school gelden er regels omdat ze kinderen graag gelijkwaardig willen behandelen.

Kort haar Kinderen die wegens culturele of religieuze redenen een ander kapsel willen, bijvoorbeeld kinderen met een Joodse achtergrond, mogen dat wel. Maar daar moeten de ouders dan wel een brief over schrijven naar de school.

Moeder Jessica zegt dat ze daar nog niet de mogelijkheid voor heeft gehad, en dat haar kind daarom nu niet naar school kan. "Ik kan het niet geloven dat kort haar een vereiste is voor mijn kind om een opleiding te krijgen", vertelt ze ontstemd tegen Fox News. De schoolleiding heeft een verklaring afgelegd. "Mevrouw Oates heeft het recht haar kind op een school te plaatsen die overeenkomt met haar persoonlijke verwachtingen en standaarden. Als er meer klachten zijn over het huidige beleid, dan is de school bereid om naar de huidige standaarden te kijken."