Voor de koffieliefhebbers: daar is naast het suikerklontje nu ook het melkklontje

23/08/17 - 22u23

Weg met de melkcupjes, hier zijn de melkklontjes. © Martin Luther University.

Vergeet de melkkannetjes en plastieken melkcups. Een Duits onderzoeksteam wil dat je - naast suikerklontjes - voortaan ook melkklontjes in je koffie doet.

In een cafetaria, restaurant of op het werk: de typische plastieken melkcups liggen bijna naast elke koffieautomaat of kopje koffie. Ze zijn niet alleen onhandig in gebruik - wanneer je het plastiekje eenmaal opengekregen hebt, ben je meestal de helft van je melk kwijt -, ze zijn ook nog eens slecht voor het milieu.



Onderzoekers aan de Martin Luther-universiteit in het Duitse Halle-Wittenberg komen nu met een oplossing, geïnspireerd op de suikerklontjes. Het melkklontje lost op wanneer je het in een warm drankje gooit. Melk dus, maar met een oplosbaar omhulsel.



De buitenkant van de capsule kan uit twee stoffen bestaan. Ofwel is dat sucrose - voor wie het graag zoet wil. Ofwel erythritol - voor wie niet zo'n zoetekauw is. Wie alleen maar melk in z'n koffie wil en niets van zoetigheid, moet dus nog even wachten.



Samen met de melk wordt het goedje vervolgens gemixt en in een gietvormpje gebracht. Suiker zorgt ervoor dat de melk bij elkaar gehouden wordt. Het melkklontje is geboren. De klontjes hoeven niet in de frigo bewaard te worden, maar op kamertemperatuur. Ze blijven een drietal weken goed. Wanneer de dingetjes op de markt komen in ons land, werd nog niet bekendgemaakt.