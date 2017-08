Beer onvoorziene gast op dorpsfeest

MVDB

23/08/17 - 21u40

© YouTube Parco Abruzzo.

video De inwoners van het Italiaanse dorp San Sebastiano dei Marsi hebben zondag erg ongewoon bezoek gerkegen op hun dorpsfeest. Op videobeelden is te zien hoe een bruine beer aan de rand van het bergachtige dorp in de Abruzzen over een tuinomheining kruipt en langs de trappen naar het dorpscentrum rent.

De inwoners vierden vorig weekend naar jaarlijkse gewoonte Sint-Sebastiaan, patroonheilige van hun dorp. De beer is gekend in het dorp en is een vrouwtje. De inwoners hebben haar de naam Amarena (zwarte bes, tevens een kersen-specialiteit in Bologna, red.) gegeven.



Voor Amarena was het een blitzbezoek, ze verdween snel weer de bossen in. Niemand raakte gewond. Sinds de jaren 90 zijn een aantal beren in bosrijke omgevingen in Noord- en Centraal-Italië uitgezet in het wild. Biologen schatten hun huidig aantal op zo'n vijftig.

Lees ook VIDEO: Deze wilde beer geniet van lunch in koivijver