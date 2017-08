Wagen zinkt nadat jongeren voor politie vluchten

Bewerkt door: ESA

In Gent zijn vanochtend drie jongeren uit het water gevist nadat ze met hun auto aan een politiecontrole probeerden te ontsnappen. Toen de 20-jarige bestuurder rond 03.30 uur een routinecontrole aan het Sint-Annaplein zag, sloeg hij op de vlucht. In de auto zat ook een 17-jarige en een 19-jarige passagier. Dat meldt de politie.

De auto probeerde de controle aan het Sint-Annaplein te ontwijken maar agenten merkten het uitwijkmanoeuvre op en zetten de achtervolging in. De jongeren zijn aan hoge snelheid op de vlucht geslagen en belandden aan de Nieuwbrugkaai, nog geen kilometer verderop, in het water.



Een duikinterventieploeg van de brandweer kwam ter plaatse. De jongeren zijn uit het voertuig geraakt en hielden aan het ongeval enkel lichte verwondingen over. Het voertuig is wel gezonken en werd later door de brandweer uit het water gelicht.



"We betreuren het dat de jongeren zo hebben gereageerd. Het is belangrijk dat mensen goed begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van zo een vluchtpoging", klinkt het bij de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de jongeren wilden vluchten.