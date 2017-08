Opnieuw cannabisplant ontdekt aan Gents stadhuis

FT

23/08/17 - 12u13

Het plantje werd ontdekt in een perkje naast het politiekantoor, schuin tegenover het stadhuis. © RV.

Kampt Gent met een wildgroei aan wietplantjes? Nadat er eerder deze week eentje werd ontdekt in de bloembakken aan het stadhuis, heeft een oplettende voorbijganger in dezelfde buurt een nieuw plantje gespot. Dit keer in een perkje vlak naast het politiekantoor.



Het stadsbestuur is zich van geen kwaad bewust en zegt niet te weten wie de zaadjes er heeft neergestrooid. "Misschien zitten de Gentse Feesten er voor iets tussen en hadden enkele grapjassen een weddenschap", klinkt het. Of gaat het om een stunt van de mannen van 'We Are Ghentian'? Zij maakten eerder al een film over Gent.



Wat er ook van zij: allicht wordt ook dit felgroene wietplantje, net als het vorige, door de politie verwijderd. Zij zullen een proces-verbaal opstellen. En de Gentenaars: die moeten er intussen hartelijk om lachen. "Ook wij vinden dit best hilarisch, maar eigenlijk is het strafbaar", liet schepen van Groenvoorzieningen Rudy Coddens (sp.a) nog weten. Wie ontdekt het volgende wietplantje?