Misschien je droomjob? Voltijds seksspeeltjes testen voor riant salaris en met ongelimiteerde vakantie

Door: ESA

23/08/17 - 12u06

Ter illustratie © thinkstock.

De online sekswinkel LoveWoo biedt een opvallende vacature aan: seksspeeltjes uittesten. Ze zoeken iemand om hun speeltjes (thuis) uit te testen, om er daarna een recensie over te schrijven. Bovendien verdient het maar eventjes 30.000 euro per jaar.

Klinkt het te mooi om waar te zijn? Het wordt nog beter. Er is geen maximum aantal vakantiedagen dat je mag opnemen. En op je verjaardag krijg je sowieso verlof. "We vertrouwen onze medewerkers, we verwachten alleen dat je écht vakantie neemt", zo luidt het in de vacature. Bovendien mag je twee dagen in de week van thuis uit werken, de overige drie dagen verwachten ze je op kantoor. Het enige minpuntje als je in België wil blijven: het kantoor is in Londen gesitueerd.



De winkel verwacht dat je goed kunt schrijven, zodat de klanten weten wat ze van de geteste speeltjes kunnen verwachten, met eventueel extra tips zodat ze meer uit hun seksleven kunnen halen. Een open mind en goed gevoel voor humor is ook een pluspunt.



Wie interesse heeft, kan voor 15 september solliciteren via hun site.