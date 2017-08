Succesvolle bodybuilder overlijdt na stikken in gezonde maaltijd

Door: redactie

23/08/17 - 12u21 Bron: ad.nl

Dallas McCarver, slechts enkele dagen geleden. © Instagram.

Bizar De internationale bodybuilderswereld is in shock, omdat de 26-jarige krachtpatser Dallas McCarver dood is gevonden op de keukenvloer van zijn woning in Florida. Volgens de autoriteiten is de meervoudig kampioen bodybuilding, die zijn lichaam oppompte met loodzware trainingen in combinatie met anabolen, vermoedelijk gestikt in zijn eten.

De bodybuilder, die 136 kilo weegt en 1.85 meter lang is, werd in de keuken gevonden door zijn trainingsmaatje en kamergenoot Josh Lenartowicz. Die heeft verklaard dat McCarver aanvankelijk nog leefde. "Hij lag zonder te ademen en met zijn gezicht naar beneden op de vloer. Ik heb geprobeerd het eten uit zijn keel te halen en ben begonnen met reanimeren. Uiteindelijk hebben de hulpdiensten dat van mij overgenomen, maar het mocht allemaal niet meer baten", aldus Lenartowicz.