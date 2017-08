"Ik heb geen huis nodig": Eileah woont in omgebouwde bestelwagen en beleeft er nog plezier aan ook

Al die dure huurprijzen tegenwoordig... Een Amerikaanse vrouw heeft er zodanig haar buik van vol dat ze besloten heeft om in een bestelwagen te gaan wonen. Een beetje krap is het sowieso, met een 'interieur' van vier meter op 1,75 meter. Maar daar maalt Eileah Ohning niet om: een matras, een bureau en een kooktoestel, daar is de 31-jarige fotoproducer uit Columbus (Ohio) al tevreden mee. Binnenkort komt er nog wel een douche, een toilet en een koelkast bij.

"Ik heb geen huis nodig", klinkt het. "Waarom zou ik het grootste deel van mijn loon spenderen aan iets dat toch veel te groot is? Pas op, een gezin met zes kinderen kan natuurlijk niet doen wat ik nu doe. Maar voor mij volstaat het."



Een douche neemt Eileah dagelijks als ze gaat fitnessen, van filestress heeft ze nooit last. "Ik sta hier geparkeerd op zes meter van mijn werk. Als ik 's ochtends wakker word, fris ik mezelf wat op. Ik zet koffie en eet cornflakes. Vervolgens neem ik mijn laptop en enkele seconden later ben ik al ter plaatse."



"Sommigen snappen er niets van"

De reacties op haar aparte 'thuissituatie' zijn -op z'n zachtst gezegd- verdeeld te noemen. "Sommige mensen vinden het echt cool, anderen snappen er niets van. Mijn moeder toonde enig voorbehoud, maar ze was tenminste bereid om naar mij te luisteren. Mijn vader is veel traditioneler ingesteld, hij had schrik dat ik in de problemen zou komen. Hij heeft er zich nooit expliciet tegen verzet, maar hij maakte zich zeker wel zorgen."



"Ik parkeer enkel in buurten die ik vertrouw en waar ik me veilig voel. Dat is ook een voordeel van een huis op wielen: je kan je verplaatsen als je je niet veilig voelt. Ik hang mijn was niet buiten en hou me afzijdig. Voor de mensen lijkt het dus alsof er gewoon een bestelwagen in hun straat geparkeerd staat. Ik slaap hier heel goed. Als het regent, geniet ik van de echo van de druppels op het dak."



"Ik miste het rechtstaan"

En dan te bedenken dat Eileah gedurende een jaar nóg kleiner gewoond heeft. "Van augustus 2015 tot juli 2016 leefde ik in mijn Acura TSX. Ik had alles wat ik nodig had. Kuisen duurde maar enkele minuten, die gewonnen tijd kon ik dus gebruiken voor leuke dingen."



Wat ooit als een uitdaging gestart was, begon na twaalf maanden toch tegen te vallen. "Ik miste het rechtstaan in mijn 'huis'. En als ik doodmoe was, moest ik eerst altijd de zetels neerleggen. Ik kon dus niet gewoon thuiskomen en eens ontspannen."



6.000 euro uitgegeven

Eileah verhuisde naar een gewoon appartement, maar daar begon ze haar simpel leventje van vroeger toch weer te missen. In december ruilde ze daarom haar wagen in voor de iets comfortabelere bestelwagen. "Tot nu toe heb ik 7.000 dollar (6.000 euro) uitgegeven om dit busje te pimpen. Er waren enkele herstellingen nodig, maar ik schat dat ik nu nog rond de 3.000 euro zal moeten investeren. Dat is nog altijd veel goedkoper dan wat een huis mij zou kosten."



De vrouw verkocht alle spullen die niet meer in de bestelwagen pasten en werkt nu samen met haar vriend aan de afwerking van haar nieuwe 'stekje'. "Ik had Brian net leren kennen toen het idee van die bestelwagen begon te rijpen. Na drie weken vertelde ik hem dat ik in mijn auto gewoond had. Een maand later kreeg hij dan te horen dat ik een bestelwagen wilde in plaats van een huis."



"Droom van ons allebei"

Op dat moment ging de man er nog van uit dat het bij dat gekke idee zou blijven. Intussen beseft ook hij dat er geen weg meer terug is. "Ze liet me mijn zegje doen bij de decoratie en zo begon ik me er toch meer in te interesseren. Stilaan is dit concept een droom van ons beiden geworden."



Brian heeft zelf nog maar enkele keren de nacht doorgebracht in de bestelwagen, maar dat zal veranderen als het project helemaal afgerond is. "Ik zie mezelf echt niet meer in een huis wonen, dit is voor mij een veel betere oplossing", besluit Eileah.