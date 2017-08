Moeder en dochter boden massages en seks aan in hun garage

Door: ESA

Een moeder en dochter uit Florida boden erotische massages en seks aan in de garage naast hun huis. Undercoveragenten betrapten de vrouwen op heterdaad.

Anne (55) en dochter Jennifer (30) werden vorige week gearresteerd na 2 interventies door de lokale politie in hun huis in Sarasota (Florida). Beide vrouwen werden gearresteerd nadat ze seksuele diensten hadden aangeboden aan undercoveragenten.



De politie kwam moeder Anne op het spoor dankzij een zoekertje dat ze op de advertentiesite Backpage plaatste. "Ik ben een knappe, talentvolle, erkende masseuse die door God gebruikt wordt om u zijn helende energie te bezorgen en u naar een hoger niveau van extase te brengen", schreef de moeder volgens ABC.



170 euro voor seks

Anne werd vorige week woensdag gearresteerd. Ze bood een undercoveragent een erotische massage aan, zonder daarvoor de juiste licentie te hebben. 24 uur later onderging dochterlief hetzelfde lot. Voor 200 dollar extra (170 euro) bood Jennifer seks aan aan een andere undercoveragent. Ze vroeg al 120 dollar (100 euro) voor een gewone massage.



Volgens de buren waren er elke dag 5 tot 10 wagens die in de buurt van het huis van Anne geparkeerd stonden. De klanten waren voornamelijk "blanke, volwassen mannen".