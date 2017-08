Na dertien maanden is Ciska eindelijk verlost van hik: "Dankzij cannabisolie"

Sven Ponsaerts

22/08/17 - 11u55 Bron: Eigen berichtgeving

De hik was plots weg en dat ging Ciska vieren op restaurant. Iets wat ze de afgelopen maanden niet meer had kunnen doen. © Jan De Meuleneir/Photonews.

video Na meer dan een jaar is Ciska Vermeiren van haar tic af. Sinds juli 2016 produceerde de 24-jarige vrouw uit Boortmeerbeek een luid hikachtig geluid - en dat ongeveer om de tien seconden. De tic verdween zondagmiddag even plots als hij gekomen was. "Eindelijk kan ik weer buitenkomen."

Dertien maanden: zolang maakte kinderverzorgster Ciska het luide hikachtige geluid. En niemand die haar kon helpen. "Mijn middenrif kwam voortdurend plots omhoog, waarbij ik veel lucht inademde en er een luid 'huh-geluid' weerklonk. Ik kon het écht niet onderdrukken", vertelt Ciska. Door haar tic kreeg ze veel kwetsende blikken en opmerkingen. Eind november werd ze zelfs uit een Brugse brasserie gezet. "Dat incident duwde me nog meer in een sociaal isolement." Er waren ziekenhuisopnames in Antwerpen, Gent en Leuven. Maar geen enkele arts vond de oorzaak, laat staan een remedie om de hik te stoppen. "Enkel hypnose verzachtte de pijn, maar stoppen deed het ook niet", vertelt Ciska. "Ik had al een afspraak bij een neurochirurg gemaakt voor een behandeling aan het middenrif. Maar dat hoeft nu dus niet meer."

Opnieuw stil in huis

Want Ciska is ervan overtuigd dat de tic definitief weg is. "Ik voel het aan m'n ademhaling dat alles opnieuw in orde is. Het is opnieuw stil in huis. Zondagochtend was de tic er nog gewoon. Maar 's middags verzwakte hij plots, en na 20 minuten was hij weg. De tic verdween dus even plots en mysterieus als hij begon." Mama Chantal vermoedt dat de medicinale cannabisolie die ze sinds een maand op voorschrift gebruikt de hik uiteindelijk deed stoppen.



Reden voor een feestje, en dus trokken Ciska en haar gezin er gisteravond meteen op uit. "Eerst naar de cinema, en daarna op restaurant - twee activiteiten die al die maanden niet konden." De kinderverzorgster, die noodgedwongen met ziekteverlof was, hoopt weldra opnieuw aan het werk te kunnen.