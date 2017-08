Seksfestival in Engels bos eist dodelijk slachtoffer

Bewerkt door: LB

22/08/17 - 11u41 Bron: metro.co.uk, daily mail

Een man overleed, een vrouw werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis. © Kent.Live / Twitter.

Tijdens het 'seksfestival' Flamefest in het Zuid-Engelse Turbridge Wells is een dodelijk slachtoffer gevallen. Een man is overleden, een vrouw moest in het ziekenhuis opgenomen worden na "een medisch incident".

A man has died and a woman airlifted to hospital after the kinky #TunbridgeWells sex festival https://t.co/0p7uMhIXga pic.twitter.com/gbibwuJEVo — Darin Graham (@DarinJGraham) Tue Aug 22 00:00:00 MEST 2017 De dood van de man is voorlopig een mysterie. De man en de vrouw namen deel aan 'Flamefest', een seksfestival in de bossen van Tunbridge Wells. Daar waren vijfhonderd deelnemers aan wat werd aangekondigd als een festival voor "ondeugende, eigenzinnige creatieve hedonisten". Toegangskaartjes kostten 350 euro.



De politie van Kent laat weten "de omstandigheden rond het onverklaarde overlijden in Tunbridge Wells" te onderzoeken.



Vrouw bewusteloos

"Agenten werden door de ambulancedienst om 6.14 uur vandaag ter plekke geroepen voor een medisch incident op een kampeersite in Tunbridge Wells. Patrouilles en ziekenwagens gingen ter plaatse, waar een man dood werd verklaard. Het overlijden wordt voorlopig als onverklaard behandeld. Daarnaast werd een bewusteloze vrouw verzorgd en per helikopter naar het plaatselijke ziekenhuis overgebracht". (lees verder onder de foto) © rv.