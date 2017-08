Digitale onsterfelijkheid: binnenkort kunnen we online blijven leven na de dood

SVG

Bizar Zou jij voort willen leven na je dood in de vorm van een digitale avatar? Het klinkt misschien absurd, maar het is (bijna) mogelijk. Je digitale geest zou naar Facebook kunnen gaan om deel te nemen aan een discussie met je familie, en vervolgens verder springen naar Instagram om een herinnering te posten over een reis naar Zweden met je vrienden enkele jaren geleden.

Het klinkt als een aflevering van de Netflix-serie Black Mirror, maar verschillende bedrijven zijn effectief bergen geld en tijd aan het investeren in digitale avatars en gelijkaardige ideeën. Daardoor zouden we in de toekomst allemaal digitaal onsterfelijk kunnen worden.

Digitale avatar Marius Ursache, de oprichter van Eternime. © rv. Eternime, bijvoorbeeld, is van plan om je online voetafdruk (samengesteld met alles wat je ooit op sociale media hebt gepost, van je oudste selfies tot je recentste tweets) te combineren met artificiële intelligentie en op die manier een digitale versie van jezelf te creëren. Die digitale avatar kan tot lang na je dood in contact blijven met je vrienden en familie, inclusief alle eventuele nakomelingen.



"Afhankelijk van de gegevens die we kunnen verzamelen, kan je digitale avatar variëren van een bibliografische beschrijving tot een uitgebreide conversatiepartner", aldus Marius Ursache, de oprichter van Eternime. Het project zou vanaf volgend jaar officieel van start gaan. Inmiddels hebben al meer dan 37.000 mensen zich aangemeld op de website.

Toekomstige posts Als die digitale avatar je toch een stap te ver lijkt, kan je altijd zelf enkele toekomstige posts op sociale media inplannen via DeadSocial.org. De posts zouden dan pas verschijnen nadat je bent overleden, op specifiek gekozen tijdstippen. Uiteraard moet je dan ook een familielid, vriend of kennis aanstellen om op de website aan te duiden wanneer je bent overleden, zodat het eerste bericht geactiveerd wordt.



In een video op YouTube leggen de mensen achter DeadSocial.org uit hoe het precies in z'n werk gaat.