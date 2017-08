Britse mama van 31 wil eruitzien als sekspop (en dat mag iets kosten)

Elisa Heisen

21/08/17 - 23u07 Bron: metro.co.uk

Cindy Moore onderging een borstoperatie, draagt iedere dag haarextensions en laat drie keer per maand haar lippen opvullen. © Ross Parry.

Een vrouw uit Manchester heeft al meer dan 10.000 pond, zo'n 11.000 euro, uitgegeven aan plastische chirurgie in een poging haar uiterlijk te veranderen in dat van een sekspop. Cindy Moore onderging een borstoperatie, draagt iedere dag haarextensions en laat drie keer per maand haar lippen opvullen.

Ik ga niet meer zo vaak stappen, omdat veel mannen naar me staren of naar me fluiten. Ik denk dat het komt omdat mijn borsten zo groot zijn Cindy Moore (31) © Ross Parry.

De 31-jarige moeder van twee kinderen is echter nog lang niet tevreden. "Ik wil mijn borsten nogmaals laten vergroten en ik wil een buikwandcorrectie laten uitvoeren. Gelukkig heb ik wel een goede huid. Daardoor heb ik geen botox nodig", vertelt ze aan Metro. De afgelopen jaren vergrootte ze haar borsten van cup A naar cup F. Om nog meer op een sekspop te lijken, wil ze de komende tijd nog een aantal kilo's zien kwijt te raken.



Moore zegt al sinds haar negentiende fan te zijn van het uiterlijk van sexdolls, maar besloot er pas iets mee te doen toen haar toenmalige verloofde - en de vader van haar twee kinderen - een affaire had. Ze ging op dieet, ging zeven keer per week naar de sportschool en viel zes kledingmaten af. Omdat ze daarna nog niet tevreden was, onderging ze plastische chirurgie.



Toch heeft haar uiterlijk ook nadelen, geeft Moore toe. "Ik ga niet meer zo vaak stappen, omdat veel mannen naar me staren of naar me fluiten. Ik denk dat het komt omdat mijn borsten zo groot zijn. Ik zou in principe iedere avond kunnen daten, maar soms beseffen mannen niet dat ik wel degelijk een mens van vlees en bloed ben. Ik ben natuurlijk niet echt een sekspop."