Politie sluit dorp hermetisch af... voor onschuldige airbnb-huurders

Een heuse politiemacht heeft vanavond het Nederlandse Assendelft volledig op slot gegooid. Nadat de politie een melding kreeg dat er in een woning in de Dorpsstraat werd ingebroken door zes personen in twee auto's met buitenlandse kentekenplaten, werden alle registers opengetrokken, meldt het Noordhollands Dagblad.



Naast alle beschikbare voertuigen uit Zaandam assisteerden meerdere politievoertuigen uit Purmerend en IJmond om alle toegangswegen rond Assendelft hermetisch af te sluiten. Uiteindelijk bleek het loos alarm: de woning was door de buitenlanders gehuurd via airbnb, vertelde de huiseigenaar aan de politie. Die beschouwt het met de nodige zelfspot als een mooie oefening.