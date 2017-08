Lerares (50) lacht zich dood. Letterlijk

Sharon Regoli Ciferno (50). © Facebook.

Een hartelijke schaterlach maakte een einde aan het leven van Sharon Regoli Ciferno. De 50-jarige lerares sloeg achterover van het lachen tijdens een feestje op een dakterras terwijl ze op vakantie was in Mexico. De vrouw viel naar beneden, haar dood tegemoet.

Sharon en één van haar twee tienerdochters waren vorige maandag te gast bij vrienden in Mexico. De vrouw, lerares aan een middelbare school in Pennsylvania, zat op de rand van het dakterras. Die dakrand deed tevens dienst als zitbank.



"Plots schoot zij in de lach", getuigt haar broer David Regoli aan de website PennLive. "Ze sloeg haar hoofd achterover. Omdat er geen reling was aan het dakterras, viel ze drie verdiepingen naar beneden. Door de val liep mijn zus fatale verwondingen op aan haar lichaam en hersenen. Sharon werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar er kon geen hulp meer baten".



Volgens het autopsieverslag had Sharon Regoli Ciferno niet te veel gedronken. In Mexico neemt met het niet zo nauw met de bouwvoorschriften waardoor er geen reling aan het dakterras was.



Sharon was getrouwd en moeder van twee dochters van 15 en 17. "Onze familie is diep ontredderd", zegt haar broer David nog.



Grote leemte

Ook aan de Charles A. Huston Middle School, waar de vrouw voor de klas stond, is men met verstomming geslagen na het overlijden van Sharon. "Ze droeg haar hart op de tong", zegt schooldirecteur Brian Ferra aan de Pittsburgh Tribune-Review. "Als Sharon iemand kon helpen zou ze dat niet nalaten. Zij laat een grote leemte achter."



Sharon was orgaandonor. Zeker vijf mensen kregen inmiddels al een orgaan van haar ingeplant.