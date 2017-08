EB

19/08/17 - 17u18 Bron: UPI

De hagedis werd verdoofd en met een fijn tangetje uit het oor van de patiënt gehaald. © RV.

In China hebben artsen een levende gekko uit het oor van een man gehaald. Het reptiel was in de gehoorgang van de patiënt gekropen terwijl die aan het slapen was.