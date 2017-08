FOTO'S: In deze reuzenomelet zit hopelijk geen fipronil...

FT

In Malmedy werd al voor de negentiende keer een reuzenomelet gemaakt, dit jaar met geen 10.000, wel 6.500 eieren. "Door de fipronilcrisis", klinkt het. © epa.

1.000 lekkerbekken zijn vandaag afgezakt naar Malmedy, in de Oostkantons, om er te proeven van de jaarlijkse reuzenomelet. Opvallend: er waren een pak minder bezoekers dan de vorige jaren. "Wellicht het gevolg van de fipronilcrisis", klinkt het bij de organisatie. 6.500 eieren werden, samen met 25 kilogram spek, 50 liter olie en wat bieslook, in een gigantische pan gegooid. De omelet werd voor de negetiende keer gebakken, maar pas dit jaar was er massale belangstelling uit het buitenland, met journalisten uit Duitsland, Italië, Frankrijk en zelfs China. "Want de besmette eieren, die komen toch uit België?"