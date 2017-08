Scheer al mijn haar af, vraagt depressief meisje. Maar dan haalt kapster Kayley enorme krachttoer uit

Sven Van Malderen

"Scheer het allemaal maar af. Ik heb de fut niet om mijn haar te verzorgen." Met die woorden plantte een depressief meisje zich in de kappersstoel van Kayley Olsson. De studente haartooi uit Waterloo (Iowa) wilde daar echter niet van weten. Nadat de 20-jarige jongedame haar ervan overtuigd had dat ze toch nog tot een mooi resultaat kon komen, trok ze maar liefst dertien uur uit om de scheve situatie recht te trekken. En of ze in het huzarenstukje geslaagd is. "Je hebt me weer zelfrespect gegeven", reageerde de tiener achteraf met een stralende lach op het gezicht.

Kayley Olsson. © Facebook. Zo simpel kan het dus zijn om het verschil te maken. In een Facebookpost die intussen al meer dan 170.000 keer geliket werd, vertelt Kayley wat er precies gebeurd is. "Ik heb een van de zwaarste momenten uit mijn leven beleefd", klonk het. "Ik kreeg een 16-jarige meid over de vloer die al verschillende jaren met een depressie kampt. Ze voelde zich zo teneergeslagen en waardeloos dat ze zelfs haar haar niet meer kamde. Ze kwam enkel nog uit haar bed om naar de wc te gaan. Binnen enkele weken moet ze weer naar school, maar de klasfoto stond nu al op het programma."



"Toen ze binnenkwam, wilde ze dat ik alles zou afscheren. Ze had het gehad met al die knopen in haar haar en vond zichzelf niets meer waard. Mijn hart brak toen ik haar bezig hoorde, dit kind moest en zou haar lokken behouden."



"Mentale gezondheid is cruciaal"

"Laat dit een belangrijke les zijn: mentale gezondheid is cruciaal voor iedereen, welke leeftijd of afkomst je ook hebt. Ouders, neem je kinderen serieus. Stuur hen niet weg met de dooddoener dat ze er zich maar overheen moeten zetten. Een kind mag zich nooit zó waardeloos voelen dat ze niet eens meer haar haar kamt."



"Gisteren zijn mijn collega en ik er acht uur aan bezig geweest en vandaag nog eens vijf uur. Maar we hebben dit mooie meisje weer laten lachen, ze heeft opnieuw het gevoel gekregen dat ze het waard is. Het laatste wat ze tegen me zei? 'Ik zal vandaag lachen op de klasfoto, je hebt me weer zelfrespect geschonken'."