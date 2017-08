Ruim honderd jaar oud fruitcakeje nog steeds om op te eten

Door: Tom Tates

11/08/17

© Antarctic Heritage Fund.

Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben op Antarctica tussen de eeuwige sneeuw en krakende gletsjers een opmerkelijk goed geconserveerd fruitcakeje gevonden. De mierzoete versnapering werd ruim een eeuw geleden achtergelaten door Britse poolreizigers. De plak bleek door de lage buitentemperatuur, in combinatie met het hoge suiker- en vetgehalte, nog steeds 'lekker klef en eetbaar'.

Het stuk fruitcake werd aangetroffen bij de zogenoemde Kaap Adare-hut: een 50 meter lange houten barak die tussen 1910 en 1913 als onderkomen werd gebruikt door vijf Britse poolreizigers onder leiding van Robert Falcon Scott. De groep nam onder meer de uiterst voedzame fruitcake - gemaakt door de Engelse koekjesfabrikant Huntely & Palmers - mee als proviand. Het team slaagde er uiteindelijk in de Zuidpool te bereiken, maar op de terugweg kwamen Scott en zijn mede-avonturiers om het leven.



De Antarctic Heritage Trust - een organisatie die zich sterk maakt voor het behoud van historische objecten en vondsten op de Zuidpool - is onlangs begonnen met de restauratie van de barak die al in 1899 werd gebouwd door de Noorse poolreiziger Carsten Borchgrevink en zijn metgezellen. Meerdere expedities maakte er in de jaren daarna gebruik van. Zo ook Scott.

Populaire traktatie Volgens AHT-conservator Lizzie Meek was de fruitcake begin vorige eeuw en ook nu nog een populaire traktatie. "Het was ooit wegens de calorierijke en hoge energie-samenstelling het perfecte voedingsmiddel tijdens poolexpedities onder erbarmelijke omstandigheden", schrijft ze in een publicatie over de als uniek aangemerkte vondst van de koek.



"De cake was verpakt in het oorspronkelijke omhulsel van vetvrij papier met daar omheen een blik van een ijzer-tinlegering. De metalen buitenkant was bijna verteerd, maar de koek zelf zag er eigenlijk nog prima en zelfs eetbaar uit. En de plak rook nog goed." De onderzoekers hebben, zo benadrukt Meek, niet even stiekem geproefd van de kleffe fruitcake. De onverwoestbare homp wordt binnenkort geconserveerd, opgenomen in de collectie historische Zuidpool-vondsten en op termijn tentoongesteld.