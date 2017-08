Jongste pilote Boeing 777 ooit: "Eerste keer dat ik op vliegtuig stapte, was om ermee te vliegen"

© Instagram.

Ze is amper 30, knap en piloot van beroep. Dat laatste is op zich al erg uitzonderlijk als vrouw, maar de Indiase Anny Divya zou zelfs 's werelds jongste vrouwelijke kapitein van een Boeing 777 ooit zijn. Reden genoeg voor Divya om zich in één beweging ook naar Instagram te reppen, met de onvermijdelijke selfies en bijhorende poses.

Het hoeft niet verteld dat Anny Divya in India een heldin is. Ze vliegt er voor de commerciële luchtvaartmaatschappij Air India, en wel met een Boeing 777 dus. Ze kreeg eerder al de kans om kapitein te worden van de kleinere Boeing 737, waarmee ze in Spanje leerde vliegen. Maar Divya verkoos wat langer te wachten op haar ultieme droom: de Boeing 777. Dat is het grootste tweemotorige, widebody-vliegtuig ter wereld en wordt ingezet op lange afstand. De 737 daarentegen is een narrowbody-toestel, dat passagiers vervoert over de korte en halflange afstanden.



Divya, uit Vijayawada, Andhra Pradesh, wou al van kindsbeen af piloot worden. Ze kreeg "gelukkig" de nodige steun van haar ouders, ondanks de hoge opleidingskosten en de grote tegenstand van anderen. Toen ze 17 was, begon ze met een studiebeurs haar opleiding aan de Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi. Pas toen leerde ze ook Engels. Het was moeilijk voor haar, als provinciemeisje in de grote stad, maar ze zette door. Met succes. Op haar negentiende, in 2006, zwaaide ze af en begon meteen voor Air India te werken.



Inspiratie

Anny Divya is heel gedreven als pilote. "Vliegen is een beroep waarin je maar beter goed bent, want er hangen mensenlevens van jou af", zegt ze aan MailOnline Travel.



Ze klom gestaag de ladder op, maar komt van ver. "De eerste keer dat ik op een vliegtuig stapte, was om ermee te vliegen", zegt ze aan de Britse reissite. Ze was voordien nog nooit meegereisd als passagier, want dat kon haar familie zich niet permitteren. Vandaag vliegt ze geregeld naar New York, Chicago en San Francisco. Met haar salaris kon ze de studies in het buitenland van haar broer en zus betalen. Haar ouders schonk ze een huis. Divya wil ook een inspiratie zijn voor andere vrouwen: "Ze zouden allemaal hun dromen moeten najagen, zeker nu".