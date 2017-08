'Kim Jong-Trump' is een hit

Door: Bob van Huet

10/08/17 - 11u17 Bron: AD.nl

© Libération.

De montage van Trump en Jong-un vanochtend op de voorpagina van de Franse krant Liberation trekt veel aandacht. Het is hard op weg om viraal te gaan.

Twee leiders die graag grote woorden gebruiken. Twee leiders die niet door iedereen even serieus worden genomen. Twee leiders ook met nucleaire slagkracht. Natuurlijk is Donald Trump geen Kim Jong-un maar als het op heftige retoriek aankomt, delen de Amerikaan en de Noord-Koreaan toch wel enig dna. Of zoals de kop van Libération luidt: Trump-Kim, Atomes Crochus. Vrij vertaald in de woordspeling: beide mannen hebben wel wat gemeenschappelijke atomen.



De montage van vanochtend op de voorpagina van de Franse krant Liberation is van de hand van de Fransman Guillaume Titus-Carmel, op Twitter bekend als Guillaume TC. Hij maakt al een aantal jaren levensechte montages aan de hand van foto's van beroemdheden. Meestal zijn dat Franse sterren maar soms gaat hij op de internationale toer zoals met een briljante Barack Obama/Bob Marley en nu deze Kim/Trump.