"Stop met pesten!" Mama doet oproep nadat pestkoppen plank met nagel naar haar zoon gooien

9/08/17 - 16u34 Bron: Independent

Romeo samen met zijn moeder Natasha, nadat hij net terug was uit het ziekenhuis. © SWNS.

Engeland Romeo Smith, een 9-jarige jongen uit Mansfield (Engeland) moest naar het ziekenhuis gebracht worden om daar een houten plank die met een nagel vastzat aan zijn hoofd te laten verwijderen.

Romeo was, samen met zijn 30-jarige moeder Natasha, te voet op weg van school naar huis. Natasha liep enkele meters voorop, wat wel vaker gebeurde. "Het is gebruikelijk voor Romeo om een beetje achter te blijven op de wandeling, dat doet hij vaak omdat hij graag stopt om de dingen rondom hem beter te kunnen bekijken", aldus de moeder. Toen ze even later thuis aankwam, merkte ze op dat Romeo nergens meer te bekennen was. Ze stuurde zijn vader Craig op weg om zijn zoon te gaan zoeken.