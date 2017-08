Justin probeert met zes meisjes tegelijk te daten, wat zou er kunnen fout lopen?

Sven Van Malderen

8/08/17 - 18u19 Bron: NYMag.com

© Twitter.

Zes dates op één en dezelfde avond regelen? Klinkt als een waanzinnig plan dat wel catastrofaal moet eindigen. De kerel in kwestie hield er inderdaad een kater aan over, voor Lysette Pylant werd het een afspraakje om nooit meer te vergeten. "Op liefdesvlak blijft het tegenzitten, maar ik heb er wel enkele geweldige vriendinnen aan overgehouden", vertelde de jongedame uit Washington aan 'New York Magazine'.

Flashback naar vorige zaterdag: Lysette viert haar 26ste verjaardag in een café. Haar vrienden vinden het niet kunnen dat ze wéér een sms stuurt naar haar bedriegende ex en koppelen haar aan de eerste de beste gast die hun pad kruist. Een zekere Justin blijkt de gelukkige, het klikt zelfs zodanig goed dat ze maandag opnieuw afspreken. Meer bepaald in Truxton Inn, een cocktailbar waar een vriend van Lysette achter de toog staat.



Daar viel haar date echter al snel door de mand. "Een feminist zou ik hem niet bepaald noemen", aldus de jongedame. "Hij zat op te scheppen over een blauwe wandelstok die hij bij zich had. '23 dollar en je kan jezelf al een pooier noemen', zei hij. En hij verwittigde me ook dat er om 18.15 uur nog vrienden van hem zouden langskomen."



Van 'vrienden' bleek echter geen sprake, er verscheen wel een meisje. Een tweede afspraakje, bleek al snel. Lysette weet nu waar ze aan toe is, zeker omdat een van haar vrienden haar eerder al verwittigd had dat die Justin niet deugt. Op Twitter houdt ze vanaf dan een stand van zaken bij. Thread alert: so I go on what I think might be a date with a guy my friends set me up on on my birthday (yes it's a bit hazy). — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017 We meet up at a bar my friend works at. Said friend proceeds to text me telling me this guy sucks and I should run — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017 So 45 mins in his next date shows up because he double books himslef and he decides he's going to friendzone me to get out of the situation — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017

"Hij behandelt mij nu plots als een gewone vriendin om zich uit de situatie te redden. Ik speel het spelletje mee, de situatie is zo al gênant genoeg." Toen Justin even wegging om een telefoontje af te handelen, vertelde Lysette wat er aan de hand was. "Ik vroeg of ze een date had met hem. Ja dus, net als ik. We spraken af dat we samen nog wat zouden drinken in het café aan de overzijde en dat we hem hier alleen zouden achterlaten."

Maar toen stapte date nummer drie binnen, het meisje dat zonet met hem aan de lijn hing. Toen Justin naar het toilet ging, lichtten de twee andere dames ook haar in. "Hij legt ons nu uit waarom de relatie met zijn ex op de klippen gelopen is", klonk het nog op Twitter. "Riley vroeg daarop of hij haar ook tijdens een 'groepsdate' leren kennen had. We zijn het daarna als beste vriendinnen samen afgetrapt, hij mocht de rekening betalen." Then the third girl shows up - we'll call her Riley. The guy leaves again and Riley, katie, and I team up and decide to JT Must Die this sit — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017 He's now explaining why he broke up with his ex and Riley asked if he also met her on a "group date" ¿¿ — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017 The two girls and I decided to be best friends, left together to go get drinks and dinner at another bar and left homeboy with the bill ¿¿¿¿ — Lisette Pylant (@LisettePylant) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017

"Op dat moment vormden we echt een coalitie", aldus Lysette. "Hij deed hard zijn best om ons te doen geloven dat hij zichzelf heus niet 'overboekt' had. Wij konden onze lach amper inhouden en hielden nog een nabespreking in het andere café."

Einde verhaal? Niet bepaald, want de bevriende barman bleef Justin intussen in de gaten houden. "Plots kreeg ik een sms: hij zat daar met een vierde meisje!" Andere kameraden botsten intussen op straat op date nummer vijf. Meer nog: ze wisten die Alexandra Woody te overtuigen om eerst naar het café te gaan waar de drie andere meiden zaten. "Ik steel zijn afspraakjes en maak van hen mijn vriendin. Heerlijk", klonk het nog op Twitter. JK ITS NOT OVER! The bartender just texted us to tell us homeboy is on another date so I sent my friend over to retrieve his 8pm date — Lisette Pylant (@LisettePylant) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017 We're now all hanging out at another bar together pic.twitter.com/jasDbaDQCL — Lisette Pylant (@LisettePylant) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017

"Een vriend is nu tegen zijn vierde date aan het uitleggen dat ze zijn tijd niet met hem moet verdoen. Ze heeft beloofd om nog even langs te lopen bij ons om verslag uit te brengen."



"Toen zij klaar was, schoot ik in actie", gaat Alexandra verder. "Ik heb me voorgesteld als nummer vijf en hij stak zijn hand op. Het hoefde al niet meer voor hem. Ik voelde me precies in een of andere MTV-show. Hij durfde nog zeggen dat hij tegen niemand van ons gelogen had. Nochtans had hij net tevoren tegen mij nog verteld dat hij bij een vriend zat." My friend is now arguing with said guy and his current date (#4) about why she shouldn't waste her time and just leave — Lisette Pylant (@LisettePylant) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017 MRS. STEAL YOUR GIRL OVER HERE pic.twitter.com/27rY4QJ1EF — Lisette Pylant (@LisettePylant) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017 We've gotten girl #4 (we'll call her claire) to come over once she finishes her date so she can debrief with us. Can someone bring a ¿¿? — Lisette Pylant (@LisettePylant) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017