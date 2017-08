Vrouw doet 9 maanden lang alsof ze zwanger is om wraak te nemen op ex

SVG

Bizar Angela Smith, een vrouw uit het Amerikaanse North Carolina, ging wel erg ver om wraak te nemen op haar ex. De vrouw hield 9 maanden vol dat ze zwanger was. Achteraf bleek het allemaal opgezet spel te zijn.

Samen met haar huidige vriend had ze al een naam bedacht: het dochtertje zou D'vyneah Yvette Nichole Harris heten. De vriend van Angela, Vonn Harris, was alvast in de wolken over zijn toekomstige vaderschap. "Als Vonn nog één cadeautje voor dit kleine meisje koopt..! Hij maakt haar nu al rotverwend!" aldus Angela in een bericht op Facebook. De vrouw ging zelfs zo ver dat ze afspraken bij de dokter in scène zette, inclusief doktersadvies. De laatste dagen van haar leugen verzon ze nog dat de baby een week te vroeg geboren zou worden, en postte ze een bericht op sociale media dat ze een keizersnede zou moeten krijgen. Omdat ze last had van een te hoge bloeddruk, zou de keizersnede echter pas later kunnen plaatsvinden. Allemaal leugens, blijkt achteraf.

Excuses

Angela hield de leugen over haar zwangerschap 9 maanden vol. Toen er daarna geen baby verscheen, moest ze wel met de waarheid naar buiten komen. Dat deed ze via een bericht op Facebook, waarin ze in de eerste plaats haar excuses aanbood aan haar omgeving: "Ten eerste zou ik me graag willen verontschuldigen tegenover mijn kinderen, familie en goede vrienden die ik gekwetst heb. Mijn bedoeling was nooit om jullie te kwetsen", aldus de vrouw.



Ze vervolgt het bericht met de reden van haar leugen: "Ik wou enkel de man die mij pijn gedaan had terugpakken! Ik weet dat het niet juist was! Ik ben niet gek, nee, ik probeerde hem ook niet terug te winnen, ik wou hem alleen maar evenveel pijn doen als dat hij mij had gedaan!" In het bericht is het niet duidelijk of de man die ze wou kwetsen de zogezegde vader van haar kind was, of dat het om een andere ex gaat.



De vrouw heeft intussen haar Facebookpagina verwijderd. Haar familie, vrienden en andere kennissen uit het dorp waar ze woont zouden woedend op haar zijn voor het verspreiden en volhouden van de leugen.