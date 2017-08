Zo zag je David Cameron nog nooit

Door: redactie

De Britse ex-premier werd door een festivalgangster flink voor schut gezet: doordat ze omdraaide om het opschrift 'Corbyn' te laten zien, werd ook zijn snel weggemoffelde sigaret voor het publiek zichtbaar. © reuters.

De voormalige Britse premier David Cameron dacht afgelopen weekend rustig naar een muziekfestival te kunnen gaan. Niet zomaar een festival, maar Wilderness Festival, door Britse media gebombardeerd tot het sjiekste festival van het land: je kunt er paardrijden, yogalessen volgen en er is een champagnebar.

Cameron is er vast aan gewend dat mensen selfies met hem willen nemen, en dus lacht hij beleefd als een vrouw in een roze cape op hem afkomt. De ex-premier doet geeneens moeite om zijn glas wijn weg te moffelen. Lucy Edwards laat een foto van zichzelf en Cameron nemen en draait op het goede moment haar rug naar de camera toe.



Corbyn

Op de achterkant van haar glittercape staat in een roze hart 'Corbyn'. Festivalganger Edwards is fan van Jeremy Corbyn, de politieke aartsvijand van Cameron. Haar foto is in Groot-Brittannië viraal gegaan. "Dit had ik niet kunnen plannen", schrijft ze op Instagram. "Jammer dat hij niet kan lezen", waarmee ze bedoelt dat Cameron niet had gelezen wat op haar cape stond voor hij op de foto ging.



Pas toen ze wegliep, zag hij de achterkant van haar outfit. "Toen was hij zo boos", aldus Edwards.